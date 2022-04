Polícia tenta identificar homem que foi racista com professora e sobrinho em cafeteria do RJ

Imagens de câmera de segurança de um shopping do Rio de Janeiro divulgadas nesta semana devem ajudar a localizar um homem que proferiu ofensas racistas contra uma professora e seu sobrinho. Eles estavam em uma cafeteria em outubro de 2020 quando foram ameaçados pelo agressor.

O homem ainda não foi identificado. O caso da docente Mônica Rosa foi contado neste domingo (10) no Fantástico.

"'Você é uma preta imunda, sua vagabunda, sai daqui’. Aí quando ele fala isso eu saio da loja e começo a gritar", comentou a carioca. A pessoa chegou na mesa dela perguntando porque o sobrinho dela havia rido dela.

Mônica Rosa Professora Ele aponta o dedo para o rosto do meu sobrinho e pergunta: "Por que você sorriu? Você passou por mim e ficou rindo da minha cara, eu quero saber por quê. Meu sobrinho falou assim: ‘Moço, eu não te conheço, eu estava de máscara’. ‘Você não sai daqui hoje, se eu não furar você. Hoje eu te furo todo aqui’

O agressor não se intimidou com a situação e permaneceu com os gritos e ameaças. Ele foi para o lado de fora da loja, ficou ao lado de dois seguranças e e em certo momento tirou a blusa, ainda ameaçando a professora e o jovem.

“Ele tira a blusa e chama a gente: ‘Traz eles para cá’. Como que num shopping como aquele uma pessoa tira a blusa, manda trazer as pessoas que estão atrás da pilastra, e ninguém faz nada? Eu me senti violentada de todas as formas. Todo mundo olhava, todo mundo viu”, relembra Mônica.

Injúria racial

O homem pode responder pelo crime de injúria racial, quando se ofende a dignidade de uma pessoa por conta de sua raça ou cor. No entanto, é preciso que ele seja identificado.

A Starbucks Brasil enviou nota ao Fantástico afirmando que compartilhou as imagens com a Polícia em junho de 2021. Eles também informaram que o agressor informou à época do caso que estava armado.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as imagens já foram analisadas e os dados de pagamento do homem já foram solicitados.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil