Arnaldo Jabor marcou o jornalismo brasileiro com opiniões polêmicas; relembre principais frases

O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, que faleceu nesta terça-feira (15) aos 81 anos, vítima de complicações de um AVC, marcou a história do jornalismo brasileiro por seus comentários ácidos e polêmicos.

Desde os anos 1990, Arnaldo fazia participações com comentários políticos em programas da TV Globo como "Jornal Nacional", "Bom Dia Brasil", "Jornal Hoje", "Fantástico" e, por último, no "Jornal da Globo".

Críticas a Jair Bolsonaro

Sem papas na língua, Arnaldo se tornou conhecido por emitir fortes opiniões. Uma das polêmicas mais comentadas envolveu o presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, o chefe do Executivo fez uma insinuação sexual durante uma entrevista e afirmou que a jornalista Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo, queria "dar o furo" a "qualquer preço".

Sobre o caso, durante participação no "Jornal da Globo", Jabor afirmou que o presidente teria um "problema sexual".

Há um aspecto importante que não vem sendo analisado: o problema sexual do presidente. Dele e de seu entorno. Vocês já repararam como o tema homem e mulher era tratado por Bolsonaro desde antes de ele ser eleito? Só se fala em sexo

Ele ainda chegou a soltar outras alfinetadas ao presidente. "Bolsonaro já brigou com uma deputada a quem 'não estupraria', já disse no ar que gastava dinheiro em Brasília 'comendo gente', além de ser muito estranha sua fixação de atacar a homossexualidade", comentou.

Jabor ainda fez mais comentários sobre o ataque à jornalista. "Esse último ataque é um tiro pra abater dois inimigos: a sexualidade e o jornalismo, a quem dá bananas diárias na porta do palácio. Mas, por trás de tudo isso, está o verdadeiro inimigo: a democracia", disse ele, que termina chamando a vida política de "perversa". Relembre:

Eu preciso publicar aqui o comentário do Arnaldo Jabor no @JornalDaGlobo de ontem: o problema sexual do presidente. Absolutamente preciso. pic.twitter.com/nDLxgL1Gx0