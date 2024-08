Apagão em São Paulo: falha em sistema de energia deixa bairros no escuro

Um apagão provocado por falha no sistema de energia atingiu, neste sábado (31), a Região Metropolitana de São Paulo. Pelo menos nove bairros ficaram no escuro, e milhares de pessoas foram afetadas. Alguns pontos já foram restabelecidos.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a falta de luz verificada em diversos bairros das zonas norte, leste e central de São Paulo, além da cidade de Guarulhos, ocorreu após o desligamento de equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras.

Com o desligamento, verificado perto do fim da tarde deste sábado, houve interrupção das cargas da Enel em São Paulo atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale.

Em nota, o órgão acrescentou que "ainda aguarda informações dos agentes para analisar a causa [do desligamento]". "As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível", concluiu.

Enel disse trabalhar com 'manobras remotas' para reduzir danos

A Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo, comunicou que "uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão", que não pertence à empresa, "afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje".

A empresa confirmou que as regiões Norte e Leste foram impactadas e disse estar "trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados".

A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi diretamente afetada pelo apagão. Moradores reclamaram de falta de energia a partir de 17h30min.

Alguns outros bairros da capital paulista ficaram completamente sem luz. Já houve o restabelecimento da energia em alguns locais, mas outros pontos permanecem sem energia.

Trens e aeroporto de Guarulhos permanecem funcionando.

Aneel irá investigar responsabilidades

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que acompanha os problemas de sistemas de transmissão e distribuição de energia em São Paulo e afirmou que haverá apuração de responsáveis.

"O evento será objeto de fiscalização pela Aneel para identificação das causas e apuração de responsabilidades", comunicou o órgão regulador, em nota.

Bairros afetados pelo apagão

No início, os relatos dos bairros afetados pelo apagão, eram:

Bela Vista;

Jardins;

Paraíso;

Jardim Brasil;

Tucuruvi;

Pari;

Aricanduva;

Vila Maria;

Vila Guilherme.

As reclamações, inicialmente, se concentraram na zona leste, em bairros como Tatuapé e Mooca, e na zona norte, em localidades como Parque Edu Chaves. Relatos indicaram ainda que a avenida Paulista, uma das principais da cidade, e ruas adjacentes, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz.

Veja o que disse a Enel

Lei parte da nota enviada ao portal UOL:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje. A companhia está trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados das regiões Leste e Norte da área de concessão".