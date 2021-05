Vulcão Nyiragongo entra em erupção e forma rio de lavas na República Democrática do Congo

O vulcão Nyiragongo, em Goma, no leste da República Democrática do Congo (RDC), entrou em erupção repentina nesse sábado (22) às 19h locais. Um aeroporto da cidade chegou a ser atingido pelas lavas no início deste domingo (23).

Goma fica na face sul do vulcão e tem vista para o Lago Kivu. A região de Goma, situada na província de Kivu do Norte, fronteira com Ruanda e Uganda, tem seis vulcões, todos com altura superior a 3.000 metros.

Um documento interno da missão da ONU em Monusco detalhou que um helicóptero militar "fez um voo de reconhecimento pela região e confirmou a erupção. O rio de lava, no entanto, dirige-se para Ruanda. A cidade de Goma e seus arredores estão a salvo".

"É algo que nunca vimos antes. Estudamos e as pessoas falam sobre o vulcão, mas nunca vimos de fato. Estamos tremendo", afirmou a estudante Aline Kanyere.

Antes do aviso oficial, um jornalista da AFP constatou fortes labaredas vermelhas expelidas pelo vulcão, às margens do Lago Kivu. Bastante assustados, moradores da cidade corriam para casa ou olhavam com preocupação na direção da cratera, que domina Goma.

"O céu ficou vermelho. Ao longe, observam-se chamas gigantes. Mas não treme. As sirenes não foram acionadas", contou à AFP por telefone a moradora Carine Mbala. O fornecimento de energia foi interrompido na cidade.

Legenda: Autoridades oficiais determinaram a evacuação da cidade de Goma Foto: Guerchom Ndebo/AFP

Evacuação

Após as lavas do vulcão Nyiragongo atingirem o aeroporto de Goma, um oficial do Parque Nacional Virunga declarou que a "situação está piorando". "Além do rio de lava na direção nordeste (Kibumba/Ruanda), outro rio desce sobre a cidade. Chegou agora ao aeroporto e deve descer até o Lago Kivu", detalhou.

Ainda na avaliação do oficial, "a erupção do Nyiragongo é semelhante a de 2002". Ele assinalou que, no momento, "os outros bairros da cidade não correm perigo" e não devem ser alcançados pela lava.

Milhares de pessoas já haviam deixado a cidade antes mesmo de o Monte Nyiragongo começar a lançar uma fumaça vermelha no céu noturno. Autoridades ativaram um plano de evacuação no fim da noite.

A última erupção do Nyiragongo havia sido em 17 de janeiro de 2002 e causou a morte de mais de 100 pessoas. O fenômeno cobriu de lava quase toda a parte leste de Goma, incluindo metade da pista de pouso do aeroporto.