Vítimas de tentativa de assalto são presas após serem denunciadas por maus-tratos pelos suspeitos

Uma família, formada pelo pai e dois filhos, estão presos há um mês por agredir suspeitos de um assalto, em Santa Fé, na Argentina. O curioso é que eles foram denunciados pelos assaltantes por "maus-tratos".‎ ‎Os fatos aconteceram no dia 23 de fevereiro. As informações são do jornal argentino Diario Democracia.

Os suspeitos de assalto entraram na casa da família para levar objetos de valor. Em seguida, o pai e os dois filhos tiveram um confronto com eles. Após luta corporal, conseguiram deter os homens e relataram à polícia para entregá-los.‎ ‎



Desde o dia seguinte ao assalto, o pai e os dois filhos estão presos porque foram acusados pelos criminosos de "privação ilegítima de liberdade". Detalhe, os suspeitos do assalto seguem foragidos.

No fim de março, um juiz decidiu estender a prisão preventiva efetiva por 15 dias‎‎ aos três membros da família em uma audiência realizada na Justiça de San Lorenzo. Enquanto isso, o promotor Leandro Lucente solicitou uma prorrogação de 30 dias da prisão preventiva dos três acusados, até ele poder formular a acusação, segundo porta-vozes do judiciário.‎



‎Também foi indicado que Lucente insistiu que o crime atribuído ao pai e dois filhos no caso é privação ilegal de liberdade agravada pela violência, que prevê pena de até seis anos de prisão.‎ ‎

‎‎Leandro Demichelli, responsável pela defesa dos três réus, levantou sua oposição ao pedido do promotor Lucente‎‎ e argumentou que o caso está configurado em ato de, informou a mídia local.‎‎Na audiência, os três homens puderam depor perante o juiz Eugênio Romanini, que após ouvi-los decidiu prorrogar prisão preventiva por 15 dias, até 8 de abril, quando será realizada a próxima audiência.O pai e os dois filhos não possuem registro de crimes, enquanto os suspeitos de assalto têm histórico de roubo e tentativa de homicídio.‎ ‎"Eles são acusados de privação ilegítima de liberdade e o juiz afirma que eles não podem fazer justiça por suas próprias mãos", disse a mãe da família presa.