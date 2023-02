Veja o que se sabe sobre a esfera misteriosa que surgiu em praia do Japão

Encontrada em uma praia na cidade de Hamamatsu, no Japão, a grande esfere de metal de cerca de 1,5 metro de diâmetro vem chamando atenção da imprensa e das autoridades, que ainda não identificaram a origem do objeto. As informações são da CNN.

Segundo a mídia estatal japonesa NHK, as autoridades confirmaram que a esfera não representa nenhuma ameaça à comunidade, apesar de ainda não saberem o que ela é.

O objeto está sendo analisado por especialistas que foram até o local, mas ainda não há atualizações sobre o caso.

O que se sabe até agora

O objeto de cor marrom-alaranjado tem cerca de 1,5 metro de diâmetro, é feito de metal e encontra-se enferrujado. O objeto foi encontrado por um morador da região da praia de Enshuhama, que ligou para a polícia achando se tratar de uma mina explosiva.

Ao chegar no local, os policiais isolaram a área e o esquadrão antibomba foi chamado. Após examinar o objeto com aparelhos de raio-x, foi possível constatar que a esfera é oca e não representava perigo ou risco de explosão.

As autoridades que administram o local disseram que a esfera misteriosa deve ser removida da praia em breve, depois que não foi constatado nenhum perigo.

Um homem que corre frequentemente pela praia de Enshuhama afirmou à NHK que o objeto já estava na areia há cerca de um mês antes da polícia ser acionada. Até o momento, não foi possível identificar o que é a esfera ou de onde ela veio.

Boia de amarração

Uma das teorias, segundo informação do portal Terra, é que a esfera seja apenas uma boia de amarração comum.

Elas são utilizadas como alternativa às âncoras dos navios e provavelmente teria escapado de alguma embarcação, sendo trazida até a areia pelas ondas do mar. Uma das evidências que reforçam isso são duas alças presentes na superfície da bola.