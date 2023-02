Meteoro de 450 kq explode ao passar na atmosfera e gera estrondo no Texas

Um meteoro explodiu no céu do estado do Texas, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (15), durante a passagem pela atmosfera. Segundo informações do Canal Tech, a rocha espacial formou uma bola de fogo, sendo detectada pelos satélites do Serviço Meteorológico Nacional do país. Ela então explodiu, gerando um forte som.

Dados preliminares da divisão de Pesquisa em Astromateriais e Ciência da Exploração da Nasa apontaram que o meteoro passou pela cidade de McAllen no fim da tarde. “O ângulo e velocidade da entrada, junto de assinaturas em imagens de radares meteorológicos, são consistentes com outras quedas naturais de meteoritos”, dizia um comunicado.

O meteoro pesava cerca de 450 quilos e tinha 60 cm de diâmetro.

O som foi registrado por um morador da região.

Em comunicado, a Nasa também destacou que os dados de radar e outras fontes indicam que o fenômeno deixou pequenos meteoritos no solo.