Jovem mata 'melhor amiga' após receber proposta de R$ 46,5 milhões de estranho na deep web

Uma jovem norte-americana, de 22 anos, confessou ter matado a "melhor amiga", no estado do Alasca, Estados Unidos, após, conforme relatou, ter recebido uma proposta de US$ 9 milhões (cerca de R$ 46,5 milhões) para cometer um assassinato e filmá-lo. O autor da suposta oferta seria um homem com quem a moça mantinha contato virtual, através da deep web — área da internet que fica não indexada, 'escondida', e possui pouca regulamentação.

Em 15 de fevereiro deste ano, Denali Brehmer declarou ser culpada de cometer o homicídio doloso — quando há intenção de matar — da amiga Cynthia Hoffman, de 19 anos, que tinha deficiência intelectual. Na época do crime, julho de 2019, a suspeita tinha 18 anos. A confissão foi aceita imediatamente pelo juiz do Tribunal Superior, Andrew Peterson, segundo o portal Anchorage Daily News.

Documentos da corte indicam que a acusada assassinou a vítima com um tiro na nuca e jogou o corpo dela no rio Eklutna. Denali será sentenciada em agosto deste ano. A pena será de, no mínimo, 30 anos de prisão.

Legenda: Vítiam teria sido enganada para ir a Thunderbird Falls, em Chugiak (Alasca), onde foi dominada, amarrada e executada Foto: reprodução/NBC News

Crimes em troca de dinheiro

Denali Brehmer relatou aos investigadores que cometeu o crime contra a amiga após receber uma proposta milionária, através da deep web, para matar alguém e filmar a ação. O autor da oferta seria um homem com quem ela mantinha um relacionamento, conhecido somente como "Tyler", que dizia ser um multimilionário do estado do Kansas, também nos EUA. No entanto, autoridades do País afirmam que o rapaz seria Darin Schilmiller, um jovem simples de 21 anos do estado de Indiana.

Junta, a dupla teria ainda planejado uma série de crimes em troca de dinheiro, incluindo o "estupro e assassinato de alguém no Alasca". Os dois chegaram a discutir "uma segunda vítima", mas o plano acabou sendo abortado.

Darin Schilmiller foi preso em agosto de 2019, acusado de homicídio doloso e conspiração para cometer assassinato. Ele ainda aguarda julgamento, que deve acontecer em julho de 2023.

Suspeita contou com ajuda

Apesar de assumir toda a culpa pelo homicídio de Cynthia, autoridades afirmam haver indício de que Denali recrutou Kayden McIntosh, então com 16 anos, e Caleb Leyland, então com 19, para auxiliar na execução da vítima sob a promessa de que eles também seriam pagos. Os dois também respondem pelo caso.

Investigadores acreditam que os dois enganaram Cynthia para que ela fosse a Thunderbird Falls, em Chugiak (Alasca), alegando que eles estavam fazendo uma caminhada. Chegando lá, ela foi dominada, amarrada e executada.

