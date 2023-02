Idosa tenta salvar cachorro de crocodilo e morre após ataque do animal nos Estados Unidos

Uma idosa, de 85 anos, morreu após ser atacada por um crocodilo nessa segunda-feira (20), enquanto passeava com o próprio cachorro próximo a um lago na cidade de Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. A mulher foi puxada para a água pelo animal selvagem após tentar salvar o cão das garras dele.

Identificada como Gloria Serge, a vítima foi derrubada pelo réptil, que a mordeu no pé e a arrastou para o fundo da lagoa, conforme detalhou a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (da sigla em inglês FWC) na terça-feira (21).

FWC “Serge foi puxada para águas mais profundas e morreu como resultado do incidente.”

O crocodilo tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e foi capturado por um caçador contratado. Em seguida, o animal selvagem foi sacrificado, informou a comissão à emissora. O cachorro da idosa sobreviveu ao ataque, revelou uma porta-voz da FWC.

“Nossos pensamentos e condolências estão com a família e os amigos da vítima”, declarou a instituição em nota divulgada na segunda-feira.

Segundo o comunicado, ferimentos graves causados ​​por crocodilos são raros no estado da Flórida.

“O FWC coloca a mais alta prioridade na segurança pública e administra um Statewide Nuisance Alligator Program (SNAP) para tratar de reclamações relativas a crocodilos específicos que representam uma ameaça para pessoas, animais de estimação ou propriedades”, diz a nota.

