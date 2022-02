Veja as sanções internacionais impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia

Com o avanço do conflito entre Rússia e Ucrânia, diversos países têm aplicado sanções ao governo russo pela iniciativa da invasão. Na última quinta-feira (24), Vladimir Putin, presidente da Rússia, ordenou o início da operação.

Desde então, nações como Estados Unidos, Japão e Reino Unido têm expedido liminares que restringem ações econômicas e tecnológicas, por exemplo.

Neste sábado (26), a Comissão Europeia anunciou que vai propor "paralisar os ativos do banco central russo" na União Europeia (UE), para que Moscou não possa usá-los para financiar a invasão da Ucrânia.

Com essa medida, "as transações financeiras serão congeladas e a liquidação dos ativos russos será impossível", explicou Ursula von der Leyen, presidente da comissão, em vídeo após se reunir com representantes de Estados Unidos, França, Alemanha e Itália.

Além disso, algumas potências decidiram excluir vários bancos russos do serviço de mensagens interbancárias Swift, fundamental em transações internacionais. A informação foi anunciada pelo governo alemão hoje (26).

Os bancos sancionados serão "cortados dos fluxos financeiros internacionais, o que reduzirá substancialmente suas operações globais", destacou o governo da Alemanha.

Sistema Swift

O sistema Swift (Sociedade para Telecomunicação Financeira Mundial entre Bancos, na sigla em inglês) é uma ferramenta tecnologia que permite a transferência de dinheiro de forma rápida entre países.

A tecnologia conecta 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países. Estima-se que mais de 1% das transações envolvem pagamentos russos.

Espaços aéreos fechados

A Alemanha também vai fechar o espaço aéreo aos aviões russos. A Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Estados Bálticos e Bulgária também proibiram companhias aéreas russas em seus espaços aéreos.

A alemã Lufthansa, maior companhia aérea europeia, anunciou a suspensão de todos os seus voos para a Rússia, e que não cruzaria o espaço aéreo daquele país por sete dias.

Bloqueio de monetização

O YouTube anunciou que bloquearia a possibilidade de alguns canais russos, como o da RT, monetizarem seu conteúdo na plataforma, devido "às circunstâncias excepcionais" na Ucrânia, invadida pela Rússia.

Além disso, o acesso ao RT (antes chamado Russia Today) e a outros canais russos na Ucrânia.

"Devido às circunstâncias excepcionais na Ucrânia, estamos tomando uma série de medidas", anunciou um porta-voz da empresa.

Exportação de tecnologia

Os Estados Unidos, que condenam severamente a Rússia pelo conflito e já historicamente têm uma 'richa' com o país, divulgou desde quinta-feira uma série de medidas contra o governo russo.

Entre elas, há o bloqueio de exportação de tecnologia. De acordo com o presidente dos EUA, Joe Biden, a sanção limita a capacidade da Rússia de avançar seu setor militar e aeroespacial.

Um comunicado emitido pela Casa Branca ressalta que "isso inclui restrições em toda a Rússia sobre semicondutores, telecomunicações, segurança de criptografia, lasers, sensores, navegação, aviações e tecnologias marítimas".