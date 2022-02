Rússia restringe acesso ao Twitter após limitar Facebook

Diversas contas do Twitter estão tendo seus acessos restringidos na Rússia. O site Netblocks, que monitora serviços digitais em todo o mundo, divulgou que usuários estão restritos em vários provedores desde a manhã deste sábado (26). As autoridades russas estão em discordância com as regras da plataforma com relação ao conflito com a Ucrânia.

O bloqueio aconteceu depois do ataque da Rússia à Ucrânia, quando muitas imagens da invasão viralizaram nas redes sociais. Além do Twitter, o governo russo também limitou, na sexta-feira (25), o acesso do Facebook.

O órgão regulador de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, acusa a rede social de violar "os direitos e liberdades dos cidadãos russos". O Facebook havia checado e rotulado publicações de veículos russos sobre a guerra na Ucrânia como "não confiáveis" e impôs restrições no alcance das publicações.

Sem monetização

A Meta, administradora do Facebook, anunciou que proibiu a mídia estatal da Rússia de monetizar suas publicações na rede social. O vice-presidente de assuntos globais da empresa, Nick Clegg, disse que as autoridades da Rússia "ordenaram que parássemos com a verificação independente de fatos e rotulagem [de notícias falsas] do conteúdo dos veículos. Nós nos recusamos".

Diversos meios de comunicação do governo da Rússia divulgam uma imagem positiva dos avanços militares russos na Ucrânia, minimizando o conflito e chamando a ação de "operação militar especial".

