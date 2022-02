Taiwan alerta para a presença de nove aeronaves militares chinesas em sua zona de defesa aérea

A Força Aérea de Taiwan emitiu um alerta nesta quinta-feira (24) para a presença de nove aeronaves chinesas em sua zona de defesa aérea. O anúncio é do Ministério da Defesa de Taiwan, e acontece no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. As informações são da CNN Brasil.

Oito caças chineses J-16 e um avião de reconhecimento Y-8 foram avistados, segundo o Ministério. As aeronaves voaram em uma área a nordeste das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo superior do Mar do Sul da China.

A China sempre reivindicou o território de Taiwan como seu. Embora as aeronaves não se aproximem o suficiente do país, Taiwan reclama que as missões da força aérea chinesa tem sido regulares nos últimos dois anos.

Caças taiwaneses foram enviados para alertar as aeronaves chinesas e mísseis de defesa aérea foram implantados para "monitorar as atividades", ainda conforme o ministério.



