Sinal de iPad ajuda a localizar pai e filha após queda de avião nos Estados Unidos

Um piloto de 58 anos e sua filha, de 13 anos, que estavam desaparecidos após a queda de um avião monomotor, foram encontrados graças ao sinal emitido por um aparelho Apple iPad, no último domingo (14), na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

Segundo a polícia, pai e filha passam bem. Eles foram localizados ainda em estado pré-hipotérmico e apresentavam ferimentos leves.

Conforme as apurações iniciais, a aeronave havia desaparecido “depois de uma rápida descida”. As vítimas foram localizadas a cerca de 11 km a sudeste do Aeroporto Internacional Wilkes-Barre Scranton.

O avião era um modelo Cessna 150. As causas do acidente ainda são investigadas.

Sinal de iPad

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros, James Serafin, eles entraram em contato com a esposa do piloto e obtiveram o número do celular do homem.

"A equipe de resgate conseguiu fazer o ping do celular [teste de latência de um aparelho] e descobriram que a filha tinha um iPad e, com alguns iPads, você consegue fazer o ping dos sinais para ele. Foi assim que conseguirmos essa coordenada, que é onde os localizamos", informou o agente.

