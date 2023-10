Shani Louk, DJ alemã raptada pelo Hamas, é encontrada morta

A morte da DJ e tatuadora alemã Shani Louk, de 23 anos, foi confirmada nesta segunda-feira (30) pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. A artista estava desaparecida desde que foi sequestrada por integrantes do grupo extremista Hamas em 7 de outubro, após eles atacarem um festival de música eletrônica onde estava a jovem, próximo à fronteira israelense com Faixa de Gaza.

Na rave em que ela estava, 260 corpos foram encontrados, conforme relato da organização de resgate Zaka. Após o episódio, a mãe dela, Ricarda Louk, fez um apelo pedindo ajuda para encontrar a filha.

Na época, a responsável disse ter reconhecido a moça em um vídeo, que circulava nas redes sociais, por meio das tatuagens dela. Nas imagens, um corpo, aparentemente sem vida, era carregado por um grupo de homens armados em uma caminhonete. A gravação foi mencionada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel nesta segunda.

Estamos arrasados ​​em anunciar que a morte do alemão-israelense Shani Luk, de 23 anos, foi confirmada. Shani, que foi raptada num festival de música, torturada, exibida por terroristas do Hamas pelas ruas de Gaza e viveu horrores insondáveis. Nossos corações estão quebrados. Que sua memória seja uma bênção", escreveu a pasta no perfil que mantém na rede social X, antigo Twitter.

Logo após o ataque do Hamas a Israel, a mãe da artista ainda conseguiu se comunicar com ela pela última vez. Na ocasião, Ricarda contou, à CNN, que conseguiu falar com a filha por telefone para saber se ela estava em segurança.

"Comecei a ligar para ela para saber onde ela estava, se estava perto de um local seguro. Ela disse que estava em um festival no sul e estava entrando em pânico", disse à emissora na época.

A mãe da vítima disse que recebeu a notícia da morte da filha através dos militares israelenses. "Infelizmente, recebemos ontem a notícia de que a minha filha já não está viva", disse ao canal RTL/ntv.

A irma de Shani, Adi, também confirmou o óbito em uma postagem no Instagram, conforme a rádio alemã Deutsche Welle. "É com grande tristeza que anunciamos a morte de minha irmã, Shani Nicole Z.L. [que sua memória seja uma bênção], que estava em 7 de outubro de 2023, no massacre da festa em Re'im."