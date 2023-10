Mãe de Shani Louk, alemã desaparecida após rave em Israel, pede por informações da filha

A mãe da artista alemã que teria sido raptada por extremistas do Hamas nas proximidades da Faixa de Gaza, no último sábado (7), pediu ajuda para encontrar a filha. Ricarda Louk, mãe de Shani Louk, afirma ter reconhecido a moça em vídeo, por meio das tatuagens e confirmou que ainda tem esperanças de encontrá-la.

Shani Louk estava em um festival no momento da invasão do Hamas a territórios israelenses, em um ataque que já deixou mais de mil mortos, conforme aponta a imprensa internacional. Na rave em que Shani estava, 260 corpos foram encontrados, conforme relato da organização de resgate Zaka.

Reconhecimento de Shani Louk

Ricarda afirmou ter reconhecido a filha em um vídeo em que uma mulher é carregada na caçamba de uma caminhonete ao lado de integrantes do Hamas. Além disso, ela conta que o cartão de crédito de Shani teria apresentado tentativas de utilização diversas vezes após o sumiço dela.

"O vídeo parece muito ruim, mas ainda tenho esperança. Espero que ela ainda esteja viva em algum lugar. Não temos mais nada pelo que esperar. Estamos tentando acreditar", continuou ela em vídeo, apelando por novas informações da filha.

Em entrevista à CNN, Ricarda Louk afirmou que o último contato com Shani foi por telefone, quando ela tentou "desesperadamente" saber o paradeiro da filha e, por consequência, se ela estava em segurança.

"Comecei a ligar para ela para saber onde ela estava, se estava perto de um local seguro. Ela disse que estava em um festival no sul e estava entrando em pânico", contou à emissora.

Os combates entre o Exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas continuam nesta segunda-feira (9). Segundo autoridades israelenses, todas as localidades invadidas por extremistas palestinos no sul do país foram retomadas.