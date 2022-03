Rússia e Ucrânia hoje, domingo (6): acompanhe as últimas notícias em tempo real

O conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao 11º dia neste domingo (6). A invasão russa ao país ucraniano ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro, e cidades como Kiev e Kherson viraram cenário de destruição.

Após uma semana de conflito, o diretor da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, apontou que o total de refugiados que fugiram da invasão russa na Ucrânia pode subir para 1,5 milhão neste fim de semana.

DISPUTA POR MARIUPOL

A cidade portuária de Mariupol, no leste da Ucrânia, está enfrentando um "bloqueio" e ataques "implacáveis" das forças russas, segundo apontado pelo prefeito Vadim Boitchenko, no sábado (5).

Localizada à beira do Mar de Azov, em uma estratégica região ucraniana, concentra cerca de 450 mil habitantes.

A conquista de Mariupol representaria uma vitória para Moscou na invasão da Ucrânia, pois conectaria as forças russas na península ocupada da Crimeia com as tropas separatistas pró-russas no leste ucraniano.

Na manhã de sábado, a Rússia anunciou um cessar-fogo e afirmou que abriu corredores humanitários para a saída de civis da cidade portuária estratégica de Mariupol e da vizinha Volnovakha.

