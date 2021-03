Portugal estende proibição de tráfego aéreo com Brasil até 31 de março; medida vigora desde janeiro

O governo de Portugal anunciou, nesta segunda-feira (15), que estendeu a proibição de voos entre o país e o Brasil até 31 de março. A suspensão de voos diretos entre os países vigora desde janeiro, para evitar a disseminação novas variantes do coronavírus.

Segundo nota oficial do Ministério de Administração Interna, são permitidos apenas voos humanitários e de repatriamento. Também é permitida a entrada de cidadãos de outros países com residência legal no país.

Apresentação de teste

Os passageiros que passaram pelo Brasil e voam para Portugal de outros países com tráfego aéreo autorizado devem apresentar, 72h antes da partida, teste negativo de Covid-19 e fazer quarentena de 14 dias ao chegar no país.

As mesmas medidas de suspensão de voos e regras para passageiros indiretos também foram adotadas para o Reino Unido.

Os países da União Europeia e Islândia, Noruega e Suíça têm tráfego aéreo liberado com Portugal.

Portugal começou a aliviar as restrições para conter novo surto da doença nesta segunda-feira (15), após 50 dias de lockdown.

País esteve perto do colapso

O país teve um forte aumento no número de casos e detectou a presença da variante originada no Reino Unido. Em 28 de janeiro, o país atingiu seu pico de novas infecções, com 16.432 novos casos.

Sob pressão, o sistema de saúde pública português, o SNS, esteve perto do colapso. O país acabou pedindo ajuda internacional para outros países da União Europeia e adotou o lockdown em 18 de janeiro.

No início de março, após semanas de confinamento, a taxa de transmissão da doença registrada no país já era a mais baixa da Europa.