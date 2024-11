Passageiro é contido por tripulantes ao tentar abrir porta de avião em voo para o Panamá; veja

Um passageiro de voo da Copa Airlines precisou ser contido pela tripulação e por demais passageiros ao tentar abrir uma das portas de emergência do avião, que viajava de Brasília para a Cidade do Panamá, na manhã dessa terça-feira (5). As informações são da coluna "Na Mira", do Metrópoles.

O caso aconteceu por volta das 6h, quando a tripulação já se preparava para o processo de aterrissagem no destino final. O homem, que aparentemente sofreu um surto psicótico, resistiu e acabou sendo agredido por outros passageiros.

O fotojornalista Cristiano Carvalho, 51, que estava no avião, disse que o ataque do homem aconteceu logo após o piloto anunciar a proximidade do pouso. "Ele passou da porta de emergência dos fundos depois do aviso. Depois, começou a avançar e a tentar abri-la. Então, uma comissária de bordo começou a gritar, e outro tentou segurá-lo, mas não conseguiu, porque ele era muito forte", disse.

A testemunha afirmou que todos os passageiros tentaram entender a situação e alguns partiram para cima do homem. "Bateram muito, até que ele quase desfaleceu", acrescentou Cristiano.

Homem foi detido

Assim que a aeronave pousou, o homem foi detido por autoridades panamenhas. Ele não teve a identidade nem a nacionalidade reveladas.

Em comunicado ao Metrópoles, a Copa Airlines disse que o homem era um "passageiro indisciplinado" e explicou que a tripulação aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o pouso no Panamá.

"Ao chegar ao Panamá, a equipe de segurança nacional entrou na aeronave e retirou o passageiro, conduzindo-o às autoridades judiciais. Graças ao profissionalismo da tripulação, a segurança do voo e dos passageiros foi protegida", disse a empresa.