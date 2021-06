Papa Francisco envia carta de apoio a padre que defende católicos LGBTQIA+

"Vejo que você está continuamente procurando imitar esse estilo de Deus", escreveu o Papa Francisco em uma carta ao padre jesuíta James Martin, que atua com católicos LGBTQIA+ . O manuscrito, escrito em espanhol, foi compartilhado nas redes sociais pelo sacerdote no domingo (27).

"Você é um pregador de homens e mulheres, assim como Deus é um Pai para todos os homens e mulheres. Rezo para que continue assim, sendo próximo, tendo compaixão e com grande ternura", disse o Sumo Pontífice no documento datado de 21 de junho.

As palavras veem após o Vaticano dizer que a Igreja Católica não abençoa uniões homoafetivas . A declaração foi feita em março pela Congregação para a Doutrina da Fé, órgão responsável por formular normas para os fiéis da maior vertente cristã do mundo.

Na época, a decisão foi criticada por católicos LGBTQIA+ . A decisão foi de encontro a afirmação de Francisco que, em 2013, ao ser escolhido como novo Papa se declarou inapto a rejeitar os homossexuais que buscassem o conforto divino. "Quem sou eu para julgar?" , disse. No entanto, neste ano, a comunidade desaprovou a negativa do Vaticano e da posição de "quem sou eu para abençoar?" assumida pelo Padre Santo.

Padre James Martin, que é autor e um livro sobre como alcançar católicos LGBTQIA+, tornou a carta pública após apresentá-la em uma conferência digital para pastores leigos que administram católicos homoafetivos.

Legenda: Manuscrito da carta escrita em espanhol Foto: reprodução Legenda: Versão digitada do documento Foto: reprodução

No documento, Francisco disse que o sacerdote jesuíta fazao afirmar que seu ensino estava “aberto a todos”. No fim, ele encerra com a promessa de orar pelo "rebanho" do padre Martin.