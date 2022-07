Onda de calor na Europa causa incêndios florestais, evacuações e deve elevar temperaturas

Uma onda de calor causou incêndios devastadores em parte do continente europeu e ameaça bater recordes de temperatura neste fim de semana e no início da próxima. Casos mais preocupantes ocorrem na Espanha. Uma importante rodovia que liga Madri a Portugal ficou interditada por mais de 12 horas por causa das chamas que se alastravam no sudoeste do País.

Após noite turbulenta, bombeiros e meios terrestres e aéreos conseguiram "estabilizar" as chamas, que ameaçavam o Parque Nacional de Monfragüe – área natural protegida devido à rica biodiversidade.

Apesar da ação, dezenas de focos de incêndio continuavam ativos hoje em solo espanhol. A nação vive uma onda de calor com temperaturas extremas há quase uma semana. Uma das realidades mais urgentes está em Sierra de Mijas: três mil pessoas foram evacuadas de lá de forma preventiva.

Fato é que, embora o pico da onda de calor aparentemente já tenha passado na Espanha, a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) advertiu que as temperaturas devem continuar altas até pelo menos a segunda-feira (18). Neste sábado (16), elas continuavam acima dos 41 °C nas regiões central, sul e sudoeste do País.

Situação em Portugal

Em Portugal, a situação começou a dar sinais de melhora na tarde deste sábado, com apenas um foco ativo de importância, no norte do País. A previsão é controlar o fogo ainda hoje. Ontem, o piloto de um avião usado no combate aos incêndios morreu depois que a aeronave se envolveu em um acidente na região de Guarda.

No total, os incêndios deixaram pelo menos dois mortos e 60 feridos nas últimas semanas. As chamas arrasaram entre 12 mil e 15 mil hectares do território português. Apenas o Algarve, no sul, não estava sob alerta por conta do calor. Em outras partes do país, são esperadas temperaturas em torno de 42°C.

Chamas na França e na Grécia

No sul da França, bombeiros continuaram combatendo vários focos, em particular no departamento de Gironde. Lá, quase 10 mil hectares de floresta foram destruídos pelas chamas desde a última terça-feira (12). A região vive uma onda de calor cujas temperaturas chegam a 40 °C.

Mais de mil bombeiros forma mobilizados, mantendo preventivamente 12 mil pessoas longe das próprias casas.

Já na Grécia, os bombeiros combatiam um incêndio deflagrado nesta sexta-feira (15), na ilha de Creta. Sete aldeias rurais foram evacuadas.

Reino Unido também prejudicado

Mais ao norte da Europa, um comitê de crise integrado por ministros de governo do Reino Unido se reunirá depois que a agência meteorológica nacional emitiu o primeiro "alerta vermelho" por calor extremo, advertindo que haverá "risco para a vida".

As temperaturas ao sul da Inglaterra poderão alcançar pela primeira vez os 40 °C entre segunda e terça. O recorde registrado no país é de 38,7 °C, em 2019.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, aconselhou os moradores da cidade a utilizar o transporte público apenas em caso de absoluta necessidade. No sul do País, algumas escolas anunciaram que permanecerão fechadas enquanto os termômetros seguirem elevados.

Esta é a segunda onda de calor que atinge a Europa em menos de um mês, um fenômeno que está se tornando mais frequente e intenso devido à mudança climática, afirmam cientistas.

