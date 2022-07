Champanhe adulterado com ecstasy causa morte e intoxicações na Europa

Um homem morreu e outras 12 pessoas tiveram intoxicação por MDMA, conhecido como ecstasy, após consumirem o champanhe de luxo Moët and Chandon Ice Imperial. Dois lotes da bebida sofreram adulterações e precisaram ser retirados de circulação em países como Holanda e Alemanha. O caso aconteceu no mês de junho.

De acordo com informações do portal internacional Food and Safety News, as vítimas consumiram a garrafa de 3 litros do espumante do mesmo lote. No entanto, investigações policiais apontam que as garrafas da bebida não foram adulteradas na empresa responsável pela produção.

A imprensa local afirmou que o homem que morreu após consumir o líquido ingeriu cerca de mil vezes a quantidade de MDMA encontrada em uma única pílula de ecstasy.

Autoridades informaram ainda que as garrafas de Moët and Chandon tiveram o líquido original retirado, substituído por MDMA líquido e lacrados, novamente, com outra rolha.

Nesta semana, as agências de vigilância sanitária da Europa emitiram um novo alerta sobre a bebida. "O MDMA líquido tem aroma de anis e cor amarronzada. Ao identificar uma suposta garrafa contaminada, envie o mais rápido possível para a polícia", dizia um dos alertas.

