O desafio de uma loja de bebidas acabou de forma trágica na África do Sul. Um dos participantes da gincana bebeu uma garrafa inteira do destilado Jägermeister em apenas dois minutos, passou mal e morreu. As informações são portal R7.

Desafio com garrafa de Jägermeister

O homem não foi identificado, mas possuía entre 25 e 30 anos, e foi aplaudido pelos amigos após o feito. O desafio daria um prêmio de 200 rands sul-africanos, o equivalente a R$ 64,00, a quem tomasse a garrafa mais rápido.

Após ingerir toda a bebida, ele desmaiou, foi levado a um hospital da região de Mashamba, mas foi declarado morto pouco tempo depois. Jägermeister é um destilado alemão de teor alcoólico de 35%, geralmente vendido em garrafas de 700 ml.

Inquérito

"A polícia de Waterval, nos arredores de Louis Trichardt, abriu um inquérito após um incidente de aparente uso indevido de álcool, ocorrido em uma das lojas de bebidas da região", declarou o brigadeiro Motlafela Mojapelo, porta-voz da polícia, segundo o tabloide Daily Mail.

