Turista filma avalanche de neve em montanha e é atingido pelo deslizamento; veja vídeo

Uma avalanche de neve que atingiu uma montanha no Quirguistão, na Ásia Central, foi flagrada em vídeo por um turista, que acabou sendo atingido pelo deslizamento. O caso aconteceu na última sexta-feira (8), quando Harry Shimmin fazia uma trilha pelo local.

O vídeo foi compartilhado em seu perfil do Instagram, junto com o relato do acontecido. Segundo Harry Shimmin, ele estava em um grupo de oito pessoas que passeavam pela cordilheira Tian Shan, e acabou flagrando a avalanche com a câmera do celular, quando havia se afastado dos outros para tirar fotos da paisagem.

Mesmo com a neve descendo em sua direção, ele seguiu filmando o evento natural até ser atingido por ele. “Enquanto eu estava tirando fotos, ouvi o som do gelo profundo quebrando atrás de mim. É aqui que o vídeo começa. Eu já estava lá há alguns minutos, então sabia que havia um local para abrigo bem ao meu lado. Eu estava na beira de um penhasco, então consegui me proteger”, disse Shimmin.

“Sim, deixei para o último segundo para me mover, e sim, eu sei que teria sido mais seguro se mudar para o abrigo imediatamente. Estou muito consciente de que corri um grande risco. Eu me senti no controle, mas independentemente disso, quando a neve começou a cair e ficou escuro e difícil de respirar, eu estava preso e pensei que poderia morrer”, revelou.

Sem ferimentos

Após a descida da avalanche, ele disse ter deixado o local apenas com o corpo coberto por uma pequena camada de neve, e sem nenhum arranhão. Disse, ainda, saber que o restante do grupo estava há uma distância segura do evento, portanto supôs que estaria tudo bem.

“Quando me juntei a eles [o grupo], pude ver que todos estavam a salvo, embora uma tivesse cortado o joelho. Outro caiu de um cavalo e sofreu alguns hematomas leves. Todo o grupo estava rindo e chorando, feliz por estar vivo. Foi só mais tarde que percebemos a sorte que tivemos. Se tivéssemos caminhado mais 5 minutos, estaríamos todos mortos”, concluiu.