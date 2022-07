Presidente do Sri Lanka anuncia que renunciará ao cargo após onda de protestos pelo país

Gotabaya Rajapaksa, presidente do Sri Lanka, anunciou, nesta segunda-feira (11), que deve renunciar ao cargo por conta de uma onda de protestos contra o colapso econômico do país.

No último sábado (9), milhares de pessoas invadiram o palácio presidencial, reforçando uma onda de protestos nas ruas e prédios públicos do país. Ele é um dos únicos no sul da Ásia com alto nível de Índice de Desenvolvimento Econômico (IDH).

Membros do governo, revelaram que o presidente deve renunciar nas quarta-feira (13), assim como o restante do gabinete. Manifestantes protestaram contra o aumento de preços de remédios, alimentos e combustíveis, além de pedir pela renúncia de Rajapaksa.

Premiê investigado

O primeiro-ministro, Mahinda Rajapaksa, renunciou ao cargo e tentou deixar o Sri Lanka, mas foi impedido pela Justiça. Investigações tentam esclarecer se manifestantes atacaram o presidente a mando do ex-premiê.

No sábado, após a invasão do palácio em que o presidente se encontra, manifestantes ocuparam o local e ainda tomaram banho na piscina da residência oficial.

Enquanto isso, Gotabaya Rajapaksa, que tem 73 anos, escapou por uma saída lateral e foi encaminhado para uma embarcação militar para uma base no nordeste da ilha.

