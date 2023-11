Nascido com menos de 500 gramas, bebê tem alta de hospital após mais de um ano em Nova York

Um bebê, que nasceu com 454 gramas, teve alta do hospital em Nova York, na última quarta-feira (1°). A criança foi hospitalizada em 27 de junho de 2022, passando mais de 500 dias no Hospital Infantil Blythedale. A informação foi confirmada por Monae Harper, mãe de Greyson Butler, a WABC-TV.

"Muitas noites sem dormir, muitas lágrimas, muitas orações, muitos choros. Muitos sorrisos porque meu filho está aqui agora. Ele é um bebê milagroso", disse.

A criança tinha cerca de 20% de chances de sobreviver. Greyson foi diagnosticado com defeito cardíaco congênito e doença pulmonar crônica, conforme noticiou a WCBS-TV. Por isso, o recém-nascido precisou de 15 transfusões de sangue, passou por duas cirurgias e teve cinco episódios de pneumonia.

"Muitos dias fiquei pensando que meu filho iria para casa, e então acontecia outra situação. Estávemos com tanto medo. Ele parecia que ia quebrar. Era tão delicado", relembrou. O bebê hoje pesa quase nove quilos.

Jeffrey Butler, pai da criança, agora planeja o futuro da família e reitera que Greyson é um milagre.

"Quando as crianças começam a andar, ele pode demorar um pouco. Mas ele está perfeitamente bem para mim. Ele é inteligente e tem senso de humor. Acho que é a história de um milagre. Ele nunca parou de lutar. Passei por muitas situações que queria apenas jogar a toalha e pensei: 'se ele está aqui todos os dias, ele nunca para de lutar, então por que vou parar de lutar?'", refletiu.