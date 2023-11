Turista grávida fica gravemente ferida após ser 'atropelada' por Rottweiler na Itália

Uma turista grávida ficou ferida após um cachorro da raça Rottweiler pular da janela do terceiro andar de um prédio e cair em cima dela numa rua de Roma. As informações são do jornal italiano La Reppublica.

Ludovica Caprino, 27 anos, saiu de Lausanne, na Suiça, com destino à Itália para celebrar seu aniversário com a família do companheiro. Ela também tinhas planos de contar a todos durante a viagem que estava grávida de dois meses. No entanto, os planos não saíram exatamente como havia planejado.

Na sexta-feira, 27 de outubro, a turista caminhava pela Via Frattina quando um rottweiler de 11 meses e 60kg caiu em cima dela. Ela foi encaminhada a um hospital e encaminhada à UTI para ser monitorada. Já o cachorro, que se chamava Cody, não resistiu aos ferimentos e morreu.

TUTORES DO CACHORRO SE PRONUNCIAM

A tutora do animal foi identificada como Emilia Pawlak. Em entrevista a Fanpage, o namorado dela, Gabrielle, negou que o cachorro tenha caido em cima da turista.

Segundo ele, testemunhas oculares afirmaram que antes de Cody chegar ao chão, Ludovica teria se assustado e andado para trás, mas acabou caindo e batendo a cabeça no chão.

Gabrielle ainda revelou que a namorada tem recebido diversas ameaças de morte desde o acontecido. "Um clamor desnecessário está sendo construído", afirmou.

O casal também não sabe como o cachorro pulou da janela. “A janela estava aberta, mas é alta e minha companheira estava em casa. Talvez ele tenha se sentido atraído por alguma coisa, era um cachorrinho de onze meses, provavelmente viu um pássaro ou pensou que alguém o estava chamando. Foi um infortúnio imprevisível", declarou.