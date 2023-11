Mulher com piercing no olho viraliza nas redes sociais; entenda o caso

Circula nas redes sociais o vídeo de uma mulher com um piercing no olho. As imagens são de uma norte-americana chamada Bree, 28, que, na verdade, está usando uma prótese no lugar do globo ocular. O procedimento foi feito pela ocularista Christina King, do Centro de Prótese Ocular, nos Estados Unidos.

No Instagram, Bree conta que utiliza a prótese porque perdeu um olho após ser diagnosticada com melanoma ocular, um tipo raro de câncer. "Eu escolhi remover o meu olho porque queria sobreviver pelos meus filhos", ela disse.

Bree utiliza uma prótese no lugar do globo ocular por ter perdido o olho devido a um câncer. Qualquer ferimento na região oferece risco à visão e, por isso, não é recomendado usar piercing ou qualquer outra coisa nos olhos que não seja recomendada por médicos.

"Os médicos disseram que, por causa do meu tipo de câncer, tínhamos de trabalhar rápido, ou [a doença] poderia se espalhar pelo meu fígado", explicou em outra uma publicação sobre o assunto.

No entanto, essa não foi a primeira alternativa de Bree. Antes, segundo a influenciadora digital, ela se submeteu a um tratamento com raios gama que, se funcionasse, não precisaria perder o olho. Mas, um ano após a aplicação do método, o tumor retornou ainda mais agressivo. E, em 2022, ela precisou remover cirurgicamente o globo ocular.

Próteses diferentes

Agora, Bree utiliza as redes sociais para contar sua experiência com o câncer e mostrar às pessoas as diferentes próteses que usa. Fora a do piercing, ela exibe várias outras, como uma que simula duas pupilas se fundindo e outra que até brilha no escuro.

"É precisa achar o ocularista certo, que faz a prótese que você quer e a faz se moldar perfeitamente ao formato do seu olho", orienta a norte-americana.