Israel garante saída de brasileiros que estão em Gaza até a quarta-feira (8), diz ministro

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que Israel garantiu a saída dos brasileiros que estão em Gaza até quarta-feira (8). Conforme o g1, a revelação foi feita nesta sexta-feira (3), após uma conversa com o chanceler de Israel, Eli Cohen. Os brasileiros devem sair pela passagem de Rafah para entrar no Egito.

“Hoje eu tive uma conversa telefônica, foi a quarta que tive recentemente com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e ele me deu garantias que até quarta-feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah”, detalhou.

As embaixadas do Brasil em Ramallah, na Palestina, e no Egito, irão providenciar o acesso de retirada. Uma vez no egito, os brasileiros irão embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Mauro Vieira Ministro do Itamaraty “Ele [Cohen] me garantiu que sairão até quarta-feira e que também fará todo o possível, se puder antecipar de um ou dois dias fará, mas que na quarta-feira ele dá todas as garantias”.

Estrangeiros autorizados a sair de Gaza

Após um acordo entre Israel, Egito e o Hamas, três listas de estrangeiros — com cerca de 500 pessoas cada — foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza. No entanto, nenhum brasileiro tinha sido incluído no grupo.

Na mais recente lista autorizada, havia pessoas dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. A região da Palestina tem enfrentado escassez de alimentos, água e remédios.