Multidão acompanha enterro do menino Rayan, marroquino que morreu em poço

Nesta segunda-feira (7), uma multidão se reuniu para prestar as últimas homenagens ao pequeno Rayan, menino marroquino que morreu preso em um poço. O funeral de despedida foi realizado em uma localidade do norte de Marrocos.

Uma breve oração na frente da família e dos demais presentes foi realizada antes do enterro da criança. As condolências aconteceram durante a oração muçulmana do meio-dia em um cemitério a alguns quilômetros de Ighran, cidade onde ocorreu o acidente.

Legenda: As condolências aconteceram durante a oração muçulmana do meio-dia Foto: AFP

Como aconteceu o acidente de Rayan?

Rayan caiu acidentalmente em um poço seco de 32 metros de profundidade na última terça-feira (1ª). O buraco estreito e de difícil acesso foi construído perto da casa onde o menino morava, em Ighran.

Até sexta-feira (4), os socorristas tentaram entregar água e oxigênio ao menino, sem ter certeza se conseguiriam. Já no último sábado (5), os socorristas, que cavaram uma vala paralela ao poço, conseguiram chegar até o ponto onde o garoto estava, mas ele não sobreviveu.

O rei do de Marrocos, Mohamed VI, anunciou a morte de Rayan e chamou os pais para oferecer suas condolências.

Menino Rayan recebe homenagens no mundo inteiro

Milhares de pessoas se reuniram e acamparam em solidariedade a Rayan na cidade, localizada em uma área montanhosa do Rif, a cerca de 700 metros de altitude.

O papa Francisco enviou uma mensagem destacando que o povo de Marrocos se uniu para salvar Rayan. "Eles tentaram, infelizmente, não sobreviveu, mas que exemplo deram", disse o papa na oração do Angelus celebrada no Vaticano.

Socorristas também foram homenageados. A operação de resgate foi transmitida ao vivo e acompanhada com atenção pelos internautas do mundo todo. Após o anúncio da morte de Rayan, as homenagens se multiplicaram nas redes sociais.