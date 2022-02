Morre menino de 5 anos resgatado após 4 dias de poço de 32 metros no Marrocos

O menino Rayan Awram, de 5 anos, caiu acidentalmente em um poço de 32 metros de profundidade na última terça-feira (1) no Marrocos. Após quatro dias preso, há uma distância equivalente a um prédio de 10 andares, foi resgatado neste sábado (5), conforme o g1.

Após o resgate, foi constatado que a criança havia morrido.

Os trabalhos dos socorristas começaram na quarta (2) e duraram quatro dias na pequena cidade de Tamorot, a 100 quilômetros de Chefchaouen, localizada ao norte do país.

O processo de resgate foi complicado devido às condições do poço cavado perto de sua casa, que era estreito e de difícil acesso.

MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE

O caso repercutiu no Marrocos e nos países vizinhos, sensibilizando a população. Após a queda da criança, os pais de Rayan e centenas de moradores da região se juntaram às equipe esperando pelo fim do resgate.

Ainda conforme o portal, a hashtag #SaveRayan é uma das mais acessadas nas redes sociais. No Twitter, as pessoas dizem que o "Marrocos não dorme à espera de Ryan". Já um outro internauta pediu, em tom emocionado: "Resista pequeno Rayan, por favor, resista".

EQUIPE DE RESGATE

Já na quarta-feira (2), as autoridades locais enviaram retroescavadeiras para o poço e os socorristas começaram a cavar um buraco paralelo ao poço até a profundidade em que o menino estava.

A operação foi realizada de modo cauteloso por conta dos riscos de deslizamentos e quedas de rochas, já que o solo era frágil. O caso também teve suporte de especialistas em engenharia topográfica.

Conforme informações da agência Associated Press, Rayan recebeu suprimentos de oxigênio, água e comida por uma corda, além de ter recebido uma câmera para lhe monitorar.

Na quinta-feira (3), as equipes conseguiram cavar até a produndidade da criança após um dia de trabalho, enviando também médicos, uma ambulância e um helicóptero ao local.

ESCAVAÇÃO MANUAL

Na sexta-feira, os resgatistas cavaram horizontalmente para chegar até o menino, usando tubulações de aço a fim de formar um túnel de acesso e proteger as equipes de socorro. Com isso, as máquinas foram retiradas e a equipe começou a escavação manual.

Hoje (5), as autoridades informaram que estavam a poucos metros de alcançar Rayan, mas que ele ainda estava vivo e recebendo suprimento de oxigênio. Acrescentaram que o menino teria alguns ferimentos, tornando delicada a retirada dele no local.