Criança de 5 anos cai em poço de 32 m de profundidade e resgate chega ao 3º dia

Uma criança de cinco anos está presa, desde a noite da última terça-feira (1), após cair em um poço com 32 metros de profundidade no Marrocos. A operação para resgatá-lo já dura três dias, mas a expectativa é de que se encerre nesta sexta (4). As informações são do Globo.

O menino foi identificado como Rayan e o acidente ocorreu na cidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen. Ainda na quinta (3), uma câmera confirmou que ele segue vivo apesar dos ferimentos e já teve acesso a máscara de oxigênio, comida e água.

"O resgate da criança está se aproximando. Nossos corações estão com a família e estamos orando para que ele volte para eles o mais rapidamente possível", confirmou o porta-voz do governo, Mustapha Baitas.

Enquanto isso, uma equipe médica segue de plantão no local para levar o menino ao hospital quando ele for retirado.

Resgate complicado

O buraco no qual Rayan caiu é estreito e de difícil acesso, o que trouxe a necessidade de uma perfuração paralela ao poço para realizar o resgate.

Segundo informações oficiais, faltam três metros para alcançar o menino, mas a operação está em um nível sensível por conta do risco de erosão no solo.

A queda da criança foi relatada pela mãe, que acompanha de perto as ações da equipe deste terça. Ela percebeu o sumiço do menino e, logo depois, ouviu gritos vindo do poço em questão.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo