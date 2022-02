Avalanches 'sem precedentes' deixam 9 mortos na Áustria

Ao menos nove pessoas morreram em três dias na Áustria devido a mais de 100 avalanches, uma situação "sem precedentes", informaram as autoridades locais neste domingo (6).

"Houve uma centena de incidentes de avalanche que precisaram de 70 intervenções", disseram as autoridades regionais da região de Tirol. Uma situação "sem precedentes", continuaram, alertando que há mais por vir.

Vítimas

A maioria das avalanches foi registrada no oeste da região do Tirol. Somente na sexta-feira morreram cinco pessoas, disseram os serviços de resgate.

Segundo a polícia, o incidente matou um grupo de esquiadores suecos que saíram da pista com um guia de montanha na região de Ischgl, perto da fronteira com a Suíça. O monitor e quatro membros do grupo foram arrastados pela neve e apenas um deles sobreviveu, conseguiu pedir ajuda e foi levado em helicóptero.

No mesmo dia, um homem de 60 anos e sua esposa de 61 morreram cobertos pela neve enquanto praticavam esqui perto da cidade de Auffach, segundo a polícia do Tirol.

No sábado, um austríaco de 58 anos morreu em Schirmn, perto de Innsbruck, por causa de uma avalanche que causou outros quatro feridos.

Mais ao oeste, um experiente esquiador de 43 anos na região de Vorarlberg morreu em condições parecidas.

Cinco admiradores dos esportes de inverno também foram cobertos por uma nevasca na importante estação de Soelden, mas todos foram resgatados.

Avalanches

Nos últimos anos, as avalanches cobraram cerca de 20 vidas por ano na Áustria, embora seja menos nos dois últimos anos depois que a pandemia reduziu enormemente o número de esquiadores.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo