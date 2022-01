Mulher descobre ter ganho mais de R$ 16 milhões em sorteio após olhar caixa de spam no e-mail

A norte-americana Laura Spears, moradora de Oakland, no Michigan, descobriu de uma forma inusitada que estava com uma boa quantia a receber. Ao abrir a parte de spam na caixa de e-mail, ela descobriu que havia ganho US$ 3 milhões na loteria, quantia equivalente a pouco mais de R$ 16 milhões.

O prêmio veio do sorteio da Mega Millions do dia 31 de dezembro de 2021, para o qual ela havia comprado bilhete no site de uma loteria de Michigan. Ela acertou cinco números no sorteio e ainda teve o prêmio multiplicado por três por conta do Megaplier.

"Vi um anúncio no Facebook de que o jackpot da Mega Millions estava ficando muito alto, então entrei na minha conta e comprei um bilhete", contou a mulher de 55 anos aos funcionários da loteria.

Susto no e-mail

A surpresa, no entanto, só veio dias depois do fim do ano. "Alguns dias depois, eu estava procurando um e-mail perdido de alguém, então verifiquei a pasta de spam na minha conta de e-mail", comentou, explicando que ainda acha chocante ter ganho a quantia em um sorteio.

Spears retirou o prêmio na loteria ainda na semana passada, com planos de ajudar a família com o dinheiro e ainda adiantar a aposentadoria. "Definitivamente, adicionei a Loteria de Michigan à minha lista de remetentes seguros para o caso de ter a sorte de receber outro e-mail sobre um grande prêmio", brincou com a situação.

