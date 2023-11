Motorista de ônibus estaciona em rua para resgatar um cachorro perdido na Colômbia

Um motorista de ônibus estacionou o veículo no meio de uma via movimentada para resgatar um cachorro perdido. O caso aconteceu na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, na noite da última segunda-feira (27). Conforme o Uol, o resgate durou cerca de 20 minutos e contou com a ajuda de outros motoristas que estavam no local.

O animal estava perdido na pista e chegou a buscar refúgio embaixo do ônibus. No entanto, estava vulnerável para ser atropelado por outros carros e motos.

Na tentativa de tirar o cachorro, um homem deitou no asfalto e tentou pegar o animal, que seguiu assustado e tentando morder.

"Esse cachorrinho está lá, todo o trânsito está parado, e todo mundo tentando salvá-lo. Vejam como está o congestionamento tremendo", explicou uma mulher que registrou a cena. Por fim, o animal conseguiu ser retirado com o uso de panos para evitar mordidas. Ele foi devolvido aos tutores.

Após o resgate, a empresa Metrolínea, em que o motorista de ônibus trabalha, parabenizou a atitude. "Não apenas contribuímos para a mobilidade, nós cuidamos e respeitamos a vida, e os operadores são treinados para isso. Esperamos o tempo necessário para resgatar o peludinho, e os usuários nos apoiaram", declarou.