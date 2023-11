Veja o que se sabe sobre o envenenamento de esposa de agente da Ucrânia

A Ucrânia suspeita de que a Rússia está por trás do envenenamento de Marianna Budanova, esposa do chefe da Inteligência militar ucraniana (GUR), Kyrylo Budanov. A informação foi dada à AFP por um porta-voz da organização, Andriy Yusov, nessa terça-feira (28)

"A investigação mostrará isso, mas é a hipótese principal", disse a inteligência ucraniana. Yusov destacou que o alvo do envenenamento foi Budanova e não o seu marido.

"É simplesmente impossível atingir diretamente o comandante [Budanov] desta forma", disse.

Apesar de não ser confirmada a atuação russa no crime, no passado o país já foi acusado outras vezes de envenenar oponentes.

Veja também

O que ocorreu?

A vítima Mariana Budanova foi hospitalizada há mais de uma semana e está recebendo tratamento.

Conforme o porta-voz, foi um envenenamento deliberado com metais pesados, "principalmente mercúrio e arsênico", e não um acidente.

Uma fonte disse ao site Babel que "essas são substâncias que não são utilizadas de nenhuma forma no dia a dia ou na vida militar" e ainda que "a presença delas pode indicar uma intenção de envenenar uma pessoa específica".

Segundo o jornal ucraniano Ukrainskaya Pravda, ela pode ter comido algo com o veneno. A publicação dá conta ainda de que ela teve sintomas muito rápido e que outros funcionários da inteligência também foram envenenados.

Quem é Marianna Budanova?

Marianna é psicóloga e conselheira do prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. O portal The Guardian reportou que ela vive com o marido em uma espécie de quartel-general fortificado.

Anteriormente, o marido del já havia sido alvo de cerca de dez atentados contra sua vida, incluindo um carro-bomba.