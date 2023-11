Ondas na Rússia chegam a 8 metros e inundam cidades; veja vídeo

Uma forte tempestade deixou oito mortos na Rússia, em zonas ocupadas da Ucrânia e na Moldávia, informaram as autoridades e a imprensa na última segunda-feira (27).

Com fortes rajadas de vento e ondas gigantes, a "tempestade do século" ou "mega tempestade", como tem chamado a imprensa russa, castigou especialmente a Crimeia, península ucraniana anexada em 2014 por Moscou, o sul da Rússia e as regiões parcialmente ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson na Ucrânia, segundo o Ministério russo da Energia.

O corpo de um homem foi encontrado no famoso balneário turístico de Sochi, segundo as autoridades regionais, que recomendaram que os habitantes não se aproximem da água.

Na Crimeia, outro homem morreu ao "ver as ondas", informou Oleg Kriuchkov, conselheiro do governador da Crimeia, à televisão estatal.

Outra pessoa morreu a bordo de um barco no estreito de Kerch, que separa a Crimeia da Rússia, e um corpo foi encontrado em Novorossisk, na região de Krasnodar, segundo as agências russas.

Às 7h pelo horário local (4h no horário de Brasília) de segunda-feira, "cerca de 1,9 milhão de pessoas" estavam sem eletricidade nestas regiões "devido a condições meteorológicas adversas", afirmou o Ministério da Energia russo em comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu relatórios sobre estes "desastres meteorológicos" e determinou que seu governo tome medidas para ajudar as regiões afetadas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ondas de até 8 metros

O Consórcio do Oleoduto do Cáspio anunciou que suspendia o carregamento de petróleo e que colocou seus petroleiros a salvo devido a "condições meteorológicas extremamente adversas", com rajadas de vento de até 86 km/h e ondas de até oito metros.

O governador da Crimeia, Serguei Aksionov, declarou estado de emergência e anunciou um dia sem trabalho na segunda.

"Vivemos um verdadeiro 'Armagedon': os habitantes não lembram de terem visto ventos e ondas tão fortes", declarou o presidente do Parlamento da Crimeia, Vladimir Konstantinov, à emissora russa Rossiya 24.

Na vizinha Ucrânia, uma tempestade de neve deixou mais de 2 mil localidades sem eletricidades, além de estradas bloqueadas.

As autoridades da Moldávia também anunciaram a morte de quatro pessoas. Duas foram encontradas em seu carro coberto de neve perto da localidade de Coscalia.

Um homem de 48 anos foi encontrado morto na neve na cidade de Cruglic (leste). E o corpo de outro homem foi encontrado na cidade de Grigoriopol, na região separatista da Transnístria.