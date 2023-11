Animal mais velho do mundo é visto em rara aparição próximo a Belize

O tubarão-da-Groenlândia, considerado o animal mais velho do mundo, foi visto em rara aparição no Caribe, próximo a Belize. As informações são do jornal O Globo.

Estudos apontam que a espécie vive por pelo menos 400 anos. O número é o dobro da expectativa de vida da tartaruga-gigante, considerada o animal terrestre mais longevo.

Cientistas estimam que o animal visto no Caribe tem 518 anos. Com o nome científico de "somniosus microcephalus", que significa "sonolento de cabeça pequena", a espécia é conhecida por ser devagar.

Apesar do nome "tubarão-da-Groenlândia", o animal já foi visto em outros mares além do norte global. A espécie vive em águas frias e profundas, o que faz com que o acesso a ele seja mais difícil do que a outras mais de 500 espécias de tubarões.