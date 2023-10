Marinheiro desaparecido há quase duas semanas é resgatado com vida no Canadá

Um marinheiro que estava desaparecido há quase duas semanas foi encontrado vivo na última quinta-feira (26) no mar do Canadá. Ele foi resgatado por pescadores dois dias depois que a Guarda Costeira suspendeu as buscas por ele e pelo outro marinheiro que estava a bordo

O homem foi encontrado em um bote salva-vidas, a aproximadamente 110 quilômetros a noroeste da costa de Cape Flaterry, segundo a Guarda Costeira informou à emissora CBS. O marinheiro foi encontrado pelos pescadores Ryan e John Planes, sobrinho e tio.

“Nós o puxamos a bordo. Ele me deu um grande abraço e foi emocionante”, contou John à CBS. O marinheiro passou 13 dias sozinho na jangada e, após acabar a comida, pegou um salmão para sobreviver.

Os marinheiros partiram de Westport, em Washington, em 12 de outubro. O barco deveria ter retornado em 15 de outubro e, uma semana após o desaparecimento, a Guarda Costeira foi informada.

Foram realizadas buscas em uma área de 32 mil quilômetros. O marinheiro resgatado foi encaminhado para o hospital e está em condição estável. O outro homem que estava na embarcação continua desaparecido. A Guarda Costeira afirmou que o caso segue em investigação, mas não informou se as buscas serão mantidas.