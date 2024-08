Mais de 200 voos de companhia aérea britânica são cancelados por três dias

A companhia aérea britânica EasyJet cancelou 232 voos que têm Portugal como origem e destino nos próximos dias devido a uma greve da tripulação. Os passageiros que planejam viajar entre esta quinta-feira (15) e sábado (17) foram orientados a verificar o status dos voos usando o rastreador online da empresa.

A EasyJet opera voos para Portugal a partir de vários aeroportos no Reino Unido, incluindo Glasgow, Manchester, Bristol, Londres Gatwick e Luton. As informações são do jornal britânico The Mirror.

Os destinos da cia aérea no país incluem a capital Lisboa, Porto e Faro, na costa sul do Algarve. Um total de 27 voos de regresso entre o Reino Unido e Portugal foram cancelados antecipadamente durante o período de greve, disse um porta-voz da EasyJet ao Mirror.

Segundo a publicação, a movimentação começou após o sindicato nacional da aviação civil de Portugal (SNPVAC) ter convocado três dias de greve para todos os voos operados pela easyJet, bem como para outros serviços que envolvam a tripulação de cabine, caso o seu "horário de reporte ocorra em território nacional com início às 00h01 do dia 15 de agosto e término às 24h00 do dia 17 de agosto".

O sindicato solicitou à companhia aérea a não cancelar voos, mas pediu "bom senso da empresa, para que possa ceder às justas exigências dos seus trabalhadores”.

A companhia aérea de baixo custo informou que continuaria a operar 62% do seu programa de voos com origem e destino a Portugal durante o período de greve de 15 a 17 de agosto. Um porta-voz da EasyJet UK disse: "Estamos extremamente decepcionados com esta greve desnecessária, especialmente nesta época importante do ano para os nossos clientes".

O presidente do sindicato Ricardo Penarroias afirmou anteriormente à AFP que “as condições de trabalho nunca param de piorar” para os tripulantes de cabine, citando horários de trabalho mais longos e uma escassez de pessoal. Funcionários em greve também estão pedindo bônus maiores.

"A nossa prioridade tem sido tentar minimizar o impacto desta greve nos nossos clientes, que incluiu o cancelamento antecipado de alguns voos para lhes permitir reorganizar os seus planos de viagem. Os clientes cujo voo foi afetado já foram contatados há alguns dias com suas opções de remarcação ou recebimento de reembolso. Aconselhamos também os clientes que viajam de e para Portugal nos dias 15, 16 e 17 de agosto a verificarem o estado dos seus voos no easyJet Flight Tracker", informou a companhia.