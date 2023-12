Mãe morre ao salvar filho de ataque de tubarão em praia do México

A jovem María Fernanda Martínez, de 26 anos, morreu após salvar o filho de um ataque de tubarão, no último sábado (2), na praia de Melaque, em Jalisco, no México. Segundo a imprensa local, ela estava de férias. María Fernanda foi atendida prontamente pela equipe de socorro, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Tudo aconteceu quando a jovem percebeu a presença de um tubarão próximo ao filho, que havia entrado na água para subir em uma boia inflável. Ao ajudar sua criança de apenas cinco anos a fugir do ataque, María acabou sendo mordida em uma das pernas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que pessoas que também estavam na praia naquele dia tiram a jovem da água.

Alerta de tubarão

Em comunicado oficial, as autoridades locais afirmaram quem ficarão atentos com a presença de tubarão nas praias da região. Eles também alertaram as pessoas sobre o respeito com os animais nos seus habitats naturais.