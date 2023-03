Jovem perde visão após dormir com lentes de contato nos EUA; parasita 'comeu' córnea

O jovem norte-americano Mike Krumholz, de 21 anos, foi surpreendido com graves consequências após decidir dormir usando lentes de contato. O morador da Flórida, nos Estados Unidos, perdeu a visão ao ser infectado por um raro parasita, que teria "comido" seu olho.

Nos sete anos de uso do equipamento ocular, não era estranho que o rapaz ficasse com o olho irritado após esquecer de tirá-lo. No entanto, conforme relatou ao jornal britânico Daily Star, nunca pensou que poderia ficar cego de um dos olhos devido a esse hábito, ao ser diagnosticado com ceratite (inflamação da córnea) por Acanthamoeba.

"Fui trabalhar e depois tirei uma soneca de 40 a 45 minutos. [Quando acordei], minhas lentes de contato ficaram realmente irritadas, como se estivessem flutuando no meu olho. As tirei e não havia nada de errado. Então, na manhã seguinte, acordei, fui jogar beisebol e tive que tirar minhas lentes imediatamente. Disse aos meus pais 'tenho que ir ao oftalmologista, algo não está certo'", relembrou ao portal britânico.

Legenda: Inicialmente, jovem chegou a receber o falso de diagnosticado de herpes simplex tipo 1 Foto: reprodução/Daily Star

Segundo Mike, apesar de possuir uma alta tolerância a dor, o desconforto provocado pela condição o fez gritar.

Não poderia explicar uma dor como essa na minha vida. É como um choque constante, é uma dor constante. Estou muito orgulhoso da minha tolerância à dor, mas tenho gritado de dor. Nas primeiras duas semanas em que fui diagnosticado com isso, não há dor como essa. Gostaria de estar exagerando", confessou ao periódico.

Demora na busca do diagnóstico correto

Mike Krumholz logo desconfiou que poderia ter contraído uma conjuntivite ou algo do tipo, mas após conferir a fotografia que o médico capturou da sua pupila dilatada, notou que poderia ser algo mais grave.

Inicialmente, o profissional achou que o caso pudesse estar sendo provocado pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1), então encaminhou o paciente para um oftalmologista. O diagnóstico seguiu o mesmo após o norte-americano passar por cinco oftalmologistas e dois especialistas em córnea.

No entanto, Mike não sabia como poderia ter contraído o vírus, mas fez o tratamento com antibióticos e depois esteroides — este último fez mais mal do que bem, acelerando a taxa de propagação do parasita.

"Mas eles [os médicos] trataram e ficou cada vez pior e pior a cada dia. Você pode pegar isso de quando você teve uma afta quando criança e nunca tive nada, então eu estava muito confuso, mas eu estava indo com o fluxo", explicou.

Após realizar uma raspagem no olho do jovem, finalmente os especialistas do Bascom Palmer Eye Institute identificaram o diagnóstico de ceratite por Acanthamoeba em 21 de janeiro deste ano, mais de um mês após o início da infecção, que começou em 19 de dezembro de 2022.

Em seguida, ele começou o tratamento correto, como terapia fotodinâmica (também usada em pacientes com câncer), cirurgia de retalho conjuntival, entre outros. No entanto, atualmente ele perdeu a visão do olho direito, exceto por “piscando em preto e cinza”, ao qual ele comparou com a estática de uma TV.

Isso é porque a córnea está muito turva e porque o parasita comeu muito dela. Eles disseram [os médicos] que não sou elegível agora para um transplante de olho porque tenho 21 anos".

Quase três meses na escuridão

Desde que se permitiu dormir de lentes de contato, em 19 de dezembro de 2022, Mike Krumholz não consegue mais trabalhar ou retomar os estudos na universidade.

É muito, muito estranho não poder ver as pessoas. Você não quer que as pessoas se sintam mal por você, mas, ao mesmo tempo, você quer viver como um jovem de 21 anos que está na faculdade."

Nesses quase três meses, o jovem está na escuridão. Em casa, tem que se manter longe de todas as fontes de luz natural e artificial.

Sem saber se poderá recuperar a visão, ele tenta conscientizar outros usuários de lentes de contatos através da conta que mantém na rede social TikTok, onde já acumula mais de 28 mil seguidores e milhões de visualizações.

Mike também tenta arrecadar doações online para se manter até poder voltar a trabalhar. Na vaquinha virtual, ele já conseguiu cerca de 3.850 dólares (cerca de R$ 20 mil) da sua meta de 10 mil dólares (aproximadamente R$ 52,2 mil).