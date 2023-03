Gato tatuado por traficantes é resgatado de prisão no México

Um gato tatuado por traficantes foi resgatado de uma prisão no México e adotado por uma família nos Estados Unidos. O animal da raça Sphynx foi achado na unidade prisional Cereso 3 em Ciudad Juárez.

Uma rebelião de presos ocorreu e o animal foi encontrado. Duas tatuagens foram feitas no gato: "Hecho en México".

("Feito no México") junto ao desenho de uma águia e uma imagem associada a um grupo criminoso que operam no estado.

Segundo o The Washington Post, o gato era de um chefe da facção criminosa. Não se sabe quando o animal foi tatuado.

Adoção

Dez pedidos de adoção do gato foram recebidos. Uma pessoa do Texas foi quem ficou com o gato, depois de decisão de cinco membros do Governo Municipal de Juárez.

O critério foi quem tivesse capacidade econômico pra cuidar do gato e garantir um local decente para o desenvolvimento dele.