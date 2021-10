Influencer é criticada após fazer ensaio fotográfico no velório do pai

Uma influenciadora da cidade de Miami, nos Estados Unidos, está sendo duramente criticada nas redes sociais após se aproveitar do velório do pai para fazer um ensaio fotográfico.

Durante a cerimônia, Jayne Rivera, de 20 anos, fez uma série de fotos sexy em frente ao caixão aberto do seu pai, e as postou no Instagram.

Em uma das imagens, ela aparece sorrindo e levantando uma das pernas, com os olhos fechados e queixo no ombro, na frente do caixão. "A borboleta voou", postou.

Modelo deleta conta

As postagens da influencer logo viralizaram e o público não perdoou. Ela foi criticada por parte de seus seguidores e por muitos internautas que a conheceram apenas pelo "ensaio fúnebre". O ato foi descrito como "vil" e "desrespeitoso".

Após a repercussão, Jayde apagou as fotos e abandonou as redes sociais. Até o momento, ela não se posicionou sobre o ocorrido.

