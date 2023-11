Homem é suspeito de matar ex-namorada brasileira nos EUA após não aceitar fim de relacionamento

Marlon Costa é o principal suspeito da morte da brasileira Kethlen de Paula Alves Tavares, de 28 anos, encontrada sem vida na casa onde morava em Massachusetts, nos Estados Unidos. O caso ocorreu nessa quarta-feira (29) e, segundo testemunhas, o homem foi visto ameaçando a ex-namorada um dia antes do crime.

Marlon, que também é brasileiro, estava perseguindo Kethlen por conta do término do relacionamento que, de acordo com as investigações, durou apenas alguns meses. Amigos da vítima, em entrevista a portais norte-americanos, afirmaram que ele queria reatar o romance.

"Eles tiveram problemas pessoas. Estavam discutindo ontem à noite e depois discutiram esta manhã. Infelizmente, ele voltou e terminou do jeito que terminou", disse à imprensa Junior Dantas, conhecido da família de Kethlen.

Conforme as investigações da polícia local, no dia do crime, Marlon só conseguiu entrar na residência da vítima após forçar o acesso pela janela. O brasileiro de Ipatinga, no Vale do Aço, teria disparado contra Kethlen, e em seguida, tirado a própria vida.

Família

A mãe de Kethlen foi até o local para fazer reconhecimento do corpo. Amigos da família relataram ao Boston 25 News que o velório ocorrerá nos Estados Unidos. A brasileira será cremada e as cinzas serão repatriadas para Governador Valadares (MG), onde ela nasceu.

A jovem estava residindo em terras norte-americanas há menos de dois anos, enquanto o suspeito estava lá há 17 anos.