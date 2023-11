Criança morre ao cair de prédio na Vila dos Alpes, em Goiânia

Uma criança morreu em decorrência de um politraumatismo após cair da janela do 9º andar de um prédio na Vila dos Alpes, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (29). As informações são do portal g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima estava no apartamento da avó no momento do acidente. Depois do almoço, a criança teria pedido para descer até o apartamento dos pais, que fica no 4º andar do mesmo prédio, para carregar o celular.

A avó não teria atendido ao pedido do neto e dito para ele descansar após comer. Foi então que a criança entrou para um quarto onde a janela não tem grade de proteção. Minutos depois, a mulher conta que entrou no quarto, foi até a janela e já viu o neto caído.

Veja também

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas a criança foi a óbito no local. Equipes da Polícia Técnico Científica e Polícia Civil realizaram a perícia no edifício.

De acordo com o perito criminal Hugo Lincoln, a perícia vai indicar "se há sinais de violência no corpo da criança, que aconteceram antes da queda", informou.