Homem agride policial em frente à delegacia em SP; vídeo registrou momento

Um homem agrediu um policial civil, no último domingo (26), em frente a uma delegacia em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele foi ao local com a irmã para registrar um furto de celular. O caso foi registrado como lesão corporal, resistência, desobediência e desacato. As informações são do portal Uol.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles estão na porta da delegacia discutindo e vão em direção à calçada. O homem pula o muro, sai correndo e, logo depois, o policial abre o portão e vai atrás dele.

Durante a luta corporal, o homem desfere murros no rosto do policial, que cai no asfalto. O homem continuou agredindo o agente de segurança enquanto ele ainda estava no chão.

Populares que estavam passando pelo local interviram na briga e o homem fugiu. O policial foi socorrido ao hospital da região.

Conforme a SSP, o suspeito prestou depoimento na delegacia após o ocorrido. Uma investigação foi aberta sobre o caso.