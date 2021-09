Homem é morto pela polícia após esfaquear seis pessoas na Nova Zelândia

Um terrorista ligado ao grupo do Estado Islâmico esfaqueou seis pessoas em um supermercado de Auckland, nesta sexta-feira (3), antes de ser morto pela polícia, informou a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Três das vítimas estão em estado grave.

Ardern relatou que o homem, um cidadão do Sri Lanka que chegou à Nova Zelândia em 2011 e tinha seu nome incluído em uma lista de terroristas, entrou no supermercado e esfaqueou seis pessoas.

A polícia, que mantinha o indivíduo sob vigilância, abriu fogo e o abateu quase imediatamente.

"O que aconteceu hoje foi um ato de ódio, indigno e desprezível", declarou Ardern.

Sobre as motivações do agressor, disse obedecer a "uma ideologia violenta inspirada no grupo Estado Islâmico".

A polícia afirma acreditar que o homem tenha agido sozinho e que, portanto, não há mais risco para a comunidade.

O pior ataque terrorista na Nova Zelândia ocorreu em uma mesquita de Christchurch em março de 2019, quando um supremacista branco abriu fogo, matando 51 muçulmanos e ferindo outros 40.

