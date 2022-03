Homem é condenado por jogar peso de 20 kg na cabeça de outro em academia da Austrália

Um australiano foi condenado a 19 meses de prisão após jogar um peso de 20 quilos na cabeça de outro em uma academia de Palmerston, na Austrália. O caso ocorreu em outubro de 2020, mas a condenação só saiu recentemente.

Shane William Ryan, 33, foi flagrado em vídeo carregando um peso e fingindo tropeçar na direção da vítima, segundo concluíram as investigações. As informações são do Extra.

A vítima teve fratura do crânio, cortes na sobrancelha e muito inchaço no rosto. Shane se escondeu, fingindo ter machucado o tornozelo, mas depois voltou e chamou uma ambulância. O site NT News informou que o ataque o causou danos psicológicos profundos no homem atacado.

O agressor nunca assumiu que foi de propósito, e continuou negando até o dia do julgamento. Os dois não tinham histórico de brigas.