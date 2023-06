Guarda real desmaia de calor durante ensaio para desfile de aniversário do rei Charles III

Três guardas reais desmaiaram no último sábado (10), durante um ensaio para um desfile militar em homenagem ao rei Charles III. As informações são da Associated Press.

Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra um militar no chão com o instrumento musical que tocava na cerimônia. Ele chega a se levantar, mas é retirado com o suporte de uma equipe médica do evento.

Pelo menos outros dois guardas também desmaiaram.

Vestindo roupas de lã e chapéus de pele de urso, eles precisaram enfrentar uma temperatura de 30 ºC durante o desfile, que reuniu cerca de 1.400 soldados.

O evento em homenagem ao aniversário do rei Charles III acontece no próximo sábado (17).

O príncipe William, filho de Charles e coronel honorário da Guarda Galesa, passou a tropa em revista. Ele foi ao Twitter para elogiar o esforço dos soldados que participaram do evento, mesmo com o forte calor.

"Condições difíceis, mas vocês fizeram um bom trabalho. Obrigado", escreveu o príncipe.

Nas redes sociais, houve críticas à pressão enfrentada pelos soldados para manterem suas posições, mas outras pessoas mencionaram o senso de dever mesmo diante do tempo ruim.