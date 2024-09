Filhote de casuar-do-sul, ave mais perigosa do mundo, nasce após 25 anos de tentativas

Um filhote de casuar-do-sul, a ave mais perigosa do mundo, nasceu após 25 anos de tentativas de cientistas para gerar um novo exemplar do animal. O nascimento da ave foi celebrado e anunciado à imprensa por um cuidador de animais do Parque Birdland, no Reino Unido, no último sábado (14).

"Quando vimos o pintinho pela primeira vez, foi um momento muito especial", comemorou o funcionário. A espécie corre risco de extinção devido ao desmatamento de seu hábitat.

Segundo a revista Galileu, o comportamento do casuar do sul é imprevisível. Contudo, é preciso estar atento porque essas aves podem causar ferimentos graves a pessoas e outros animais se forem provocadas ou irritadas.

Casuares são nativos do norte da Austrália, de Nova Guiné e de ilhas vizinhas. Os maiores podem ter até 1,8 metro e pesar até 72,5 quilos. Quem choca os ovos e cuida dos filhotes são os machos. Eles não podem voar, mas atingem velocidades de até 50 km/h na floresta. Também conseguem pular alto e desferir chutes fortes, podendo usar suas garras afiadas de até 10cm para impedir qualquer ameaça.

O Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland orienta que as pessoas nunca se aproximem de casuares, nem de seus filhotes. Além disso, o órgão aconselha reduzir a velocidade ao dirigir no território dessas aves, mas nunca parar o veículo para vê-las.